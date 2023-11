Manchester City, Guardiola: “Pallone d’Oro? Haaland ha tutta la carriera davanti”

“E’ stata una bella serata per il Manchester City e complimenti a Messi. Noi comunque c’eravamo ed è importante perché non è stato sempre così in passato”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia del match contro il Bournemouth, in merito alla recente assegnazione del Pallone d’Oro: “Erling ha tutta la carriera davanti. Deve continuare a vincere per avere delle possibilità e magari la prossima stagione potrebbe toccare a lui”.