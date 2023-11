Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Cio boccia il progetto di recupero della pista da bob a Cesana

Il CIO ha bocciato il progetto del recupero della pista da bob di Cesana, in Piemonte, per utilizzarla nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ospitate dall’Italia. Doccia fredda per il Bel Paese, che per evitare di rivolgersi all’Austria per non rischiare di trovarsi senza l’impianto per questa disciplina, stava riflettendo sulla ristrutturazione della già esistente ma in abbandono pista di Cesana, ma arriva il no in comunicato riportato dall’Associated Press: “Negli ultimi anni il Cio è stato molto chiaro sul fatto che non si dovrebbe costruire alcuna sede permanente senza un piano di legacy chiaro e fattibile. In una fase così avanzata, devono essere prese in considerazione solo le piste esistenti e già operative”.