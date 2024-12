Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Manchester United: “Non abbiamo mai avuto così tanti infortuni. Con un calendario del genere servirebbe una rosa di 45-50 giocatori, ma per il club sarebbe impegnativo dal punto di vista economico. Il problema è che stiamo giocando senza Rodri, Pallone d’Oro e miglior giocatore d’Inghilterra della scorsa stagione. Quando tornerà saremo nuovamente una buona squadra, ma nel frattempo dobbiamo provare a giocare allo stesso modo“.

Non è quindi mancato un paragone cestistico: “I Chicago Bulls hanno vinto sei anelli con Michael Jordan. Quanti ne hanno vinti invece dopo il suo ritiro?” Sulla possibilità di rinforzare la squadra a gennaio: “Non so nemmeno chi sia disponibile. Non mi servono nuovi giocatori, mi basterebbe recuperare i giocatori che abbiamo e tornare al completo come a inizio anno. L’anima e lo spirito della squadra sono lì, prima o poi torneremo“.

Infine, sul suo stato d’animo: “Io sto bene, per me non è cambiato nulla. Siamo consapevoli di dover ridurre gli errori, ma sono felice di come abbiamo giocato. Dobbiamo semplicemente continuare a lavorare e a guardare avanti“.