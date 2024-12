Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match di Serie A contro il Napoli: “Siamo concentrati sul match senza pensare alle assenze. Non vediamo l’ora di giocare contro una squadra di alto livello: ci siamo preparati bene e possiamo fare bene“. A proposito dei partenopei: “I ragazzi di Conte hanno fisicità e velocità oltre all’esperienza: giocano bene con la palla tra i piedi e sono molto compatti a livello difensivo. Scenderanno in campo con rabbia, perciò dovremo resistere sin dal primo minuto“.

“Zarraga ha avuto un problema muscolare, ma verrà con noi in panchina Sanchez. Si tratta di un grande recupero per noi. E’ pronto, ma ancora non sappiamo se potrà giocare o meno qualche minuto – ha proseguito il tecnico tedesco – I 20 punti ottenuti finora sono un buon bottino e siamo soddisfatti, ma non vogliamo rilassarci. Pensiamo alla prossima partita e a lavorare giorno dopo giorno, mantenendo la giusta concentrazione“.