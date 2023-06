Manchester City, Guardiola: “Amerò per sempre questo club, ora possiamo parlare del Triplete”

“Abbiamo giocato molto bene. Non ci aspettavamo una difesa così chiusa da parte loro, ci hanno marcato a uomo molto stretto. Nella ripresa però abbiamo trovato più spazi ed è stato fondamentale. E’ davvero bella la FA Cup“. Questa l’analisi di Pep Guardiola dopo che il suo Manchester City ha sconfitto i rivali del Manchester United nella finale di FA Cup. Il tecnico catalano ha poi aggiunto: “Anche se tifo Barcellona amerò per sempre questo club. Oggi abbiamo regalato una bella soddisfazione ai nostri tifosi. Triplete? Ora possiamo parlarne, ma bisogna ancora vincere la Champions League“. Infine, sui prossimi impegni della squadra: “Ora lascerò due giorni liberi ai ragazzi. Poi da martedì avremo alcune sessioni di lavoro prima della partenza per Istanbul giovedì, al termine dell’allenamento“.