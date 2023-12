Manchester City campione del mondo, Guardiola: “Sono orgoglioso, detenere i cinque trofei è incredibile”

Pep Guardiola ha parlato dopo Manchester City-Fluminense 4-0, finale del Mondiale per Club 2023. I Citizens hanno chiuso con la ciliegina sulla torta l’anno solare, conquistando il quinto titolo e completando un “en plein” che non ha precedenti nella storia del calcio inglese. “Sono così orgoglioso della squadra, ci sono tante persone che lavorano duramente ogni giorno per arrivare a questi risultati – spiega il tecnico al sito ufficiale del City – Da allenatore sono orgoglioso del fatto che siamo sempre pronti a lavorare duramente, anche dopo tante vittorie. Siamo sempre lì, non importa quanti trofei abbiamo già alzato.”

“Ricorderemo per sempre questo incredibile periodo passato tutti insieme, vincere il Triplete è stato fantastico ma aver aggiunto altri due trofei e poter dire di detenere tutti questi cinque trofei maggiori insieme è qualcosa di incredibile – conclude Guardiola – Un risultato che dimostra quale sia la mentalità di questo club e dei suoi tifosi.”