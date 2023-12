Parma, Pederzoli: “Fiorentina test stimolante. Non pensiamo al mercato”

Intervistato da ‘Sport Mediaset’ il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha parlato prima della partita di Coppa Italia in casa della Fiorentina, dichiarando: “E’ una partita che dovremo goderci, è un occasione per provare ad andare oltre i nostri limiti ed alzare l’asticella. Giocheremo contro una squadra forte e ben allenata, sarà una sfida stimolante. Abbiamo cominciato questo percorso tre stagioni fa, ora stiamo raccogliendo i frutti. La squadra è giovane e matura ogni giorno di più, merito anche e soprattutto del lavoro di mister Pecchia. Manca ancora un mese al calciomercato, non è il momento di parlarne. Siamo concentrati sui test che ci aspettano, vogliamo fare della compattezza e del coinvolgimento di squadra la nostra forza“.