Luton, crolla il soffitto di un bagno dello stadio durante il match col Liverpool (FOTO)

Il Luton ha fermato il Liverpool sull’1-1 nel match di domenica a Kenilworth Road, ma come riportano il The Sun e il Daily Telegraph c’è un problema non di poco conto per il club neopromosso. Come evidenziato in alcune foto virali sui social, il soffitto di un bagno dello stadio è crollato durante la partita con i reds. Nessun ferito, ma le immagini mostrano un grande buco nel tetto, con cumuli di intonaco che ricoprivano pavimento e orinatoi. L’arena da 11.500 posti è inserita tra case residenziali, il che lo rende uno degli impianti più caratteristici d’Inghilterra. Il Luton ha riqualificato Kenilworth Road per 10 milioni di sterline all’inizio di questa stagione.

LE FOTO DEL GIORNALISTA THOM GIBBS