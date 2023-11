Liga 2023/2024, Maiorca-Cadice non si disputerà domenica 12 novembre

Secondo quanto appreso da AS, sarà rinviata la gara di Liga 2023/2024 del prossimo fine settimana tra Maiorca e Cadice. La delibera arriva dopo la richiesta in seguito al prolungamento del periodo di selezione internazionale per i giocatori provenienti da Israele e Kosovo. Colpito in prima persona Muriqi, convocato dalla sua Nazionale e che avrebbe quindi dovuto rinunciare al match di campionato. La FIFA ha infatti deciso di prolungare unilateralmente il periodo di selezione per il mese di novembre in modo da poter recuperare la partita rinviata tra Israele e Kosovo dello scorso ottobre. Il che costringe i convocati a rispondere alla chiamata del proprio Paese durante una giornata nella quale i campionati nazionali hanno ancora in programma delle partite. La Liga ha criticato questo cambiamento del calendario e il fatto che incida sui club: “Ci rammarichiamo che, ancora una volta, la FIFA prenda questo tipo di decisioni sul calendario senza tenere conto o concordare con le competizioni nazionali”.