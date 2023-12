Liverpool, rottura del crociato per Matip: stagione finita

La diagnosi è quella che si temeva sin dall’infortunio patito lo scorso fine settimana nel match contro il Fulham. Joel Matip ha rportato la rottura del legamento crociato del ginocchio e il Liverpool dovrà fare a meno del suo difensore per il resto della stagione. Ad annunciarlo è stato il tecnico Jurgen Klopp dopo il successo di ieri sera contro lo Sheffield United. Davvero una brutta tegola per i Reds, che sono in piena corsa per la Premier League, oltre che la vera favorita dell’Europa League.