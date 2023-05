Liverpool, Klopp-Tierney come Mourinho-Serra: “Quello che mi ha detto non va bene”

La storia sembra ripetersi a distanza di qualche mese. Dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha accusato il direttore di gara Paul Tierney di avergli rivolto “parole sbagliate” durante la sfida. Una situazione molto delicata che ricorda quanto accaduto in Italia tra l’allenatore della Roma Josè Mourinho e l’arbitro Marco Serra, tanto che la Federcalcio inglese potrebbe aprire un’inchiesta sulle parole del tecnico tedesco: “Sembra avere qualcosa contro di noi”.

KLOPP ESULTA E SI STIRA, IL VIDEO

“Abbiamo la nostra storia con Tierney, non so davvero cosa abbia contro di noi. Ha detto che non ci sono problemi, ma non può essere vero. Quello che mi ha detto quando mi ha dato il cartellino giallo non va bene“, ha aggiunto Klopp. Gli arbitri inglesi, attraverso una nota ufficiale, hanno voluto chiarire la loro posizione: “Considerazioni da smentire con forza. Il comportamento di Tierney e’ stato professionale per tutta la durata dalla partita”.

Il comitato arbitrale ha fatto sapere che le parole dei direttori di gara in campo sono registrate, e che dall’esame dei nastri non ci sono dichiarazioni fuori luogo, “neanche al momento dell’ammonizione”. Nonostante tutto la FA potrebbe ugualmente aprire un’inchiesta.