Liverpool, Klopp: “Mai pensato nemmeno per un secondo che Salah potesse finire in Arabia”

“Mo Salah è qui, non mi ha mai detto di voler andare via e non ho mai pensato per un secondo che potesse succedere. E’ qui, sta benissimo, è in grande forma in campo e lo è ancora di più fuori. E’ un ragazzo davvero positivo, sta bene col resto della squadra e vuole aiutarci a massimizzare il nostro potenziale”. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Luton parlando delle vicende di mercato estive che coinvolgevano Mohamed Salah.