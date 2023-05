Lazio in Champions, il club pubblica la raccolta dei pronostici sbagliati dei giornalisti (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

La Lazio si gode la qualificazione in Champions League e pubblica sul profilo Twitter ufficiale un video in cui sono raccolti, tra le altre cose, tutti i pareri dei principali giornalisti sportivi che nella scorsa estate avevano pronosticato le prime quattro a fine campionato non includendo i biancocelesti, che peraltro finiranno al secondo o terzo posto la stagione: “In silenzio, con il lavoro, nella nostra casa, come una famiglia. Siamo in Champions League!”. Di seguito ecco il video che sta spopolando sul web.