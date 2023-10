Liverpool-Everton, arrestate otto persone per lancio di bottiglie: colpito in volto un agente

Nella giornata di sabato 21 ottobre, otto persone sono state arrestate dopo il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. I tifosi in questione hanno infatti lanciato delle bottiglie, colpendo sia una tifosa che un agente di polizia. Quest’ultimo ha subito una lacerazione al viso tanto che sono state necessarie delle cure. “L’ufficiale di polizia era sul posto per garantire che tutti gli spettatori potessero godersi la partita in sicurezza, quindi essere aggredito in questo modo mentre stava semplicemente facendo il suo lavoro è scioccante. Si tratta di un comportamento inaccettabile” ha spiegato l’ispettore Iain Wyke. Non stati invece resi noti i dettagli in merito alle condizioni della tifosa.