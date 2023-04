Liverpool-Arsenal, Salah sbaglia il rigore e Klopp esulta: “Non ci ho capito niente” (VIDEO)

di Antonio Sepe 47

Oltre al danno, anche la beffa. In occasione del match di Premier League tra Liverpool e Arsenal, è stato infatti concesso un calcio di rigore ai Reds sul punteggio di 1-2. Sul dischetto si è presentato Momo Salah, che ha spiazzato il portiere ma non ha trovato lo specchio e spedito la palla fuori. Si tratterebbe di una comune situazione di gioco, con il più classico degli errori, se non fosse che Jurgen Klopp… ha esultato.

Ebbene sì, il tecnico del Liverpool ha festeggiato il gol e ha impiegato svariati secondi a realizzare cos’era accaduto davvero. Klopp era infatti spalle al campo per non guardare l’esecuzione di Salah e, dalla reazione del pubblico, credeva che la palla fosse entrata. Una volta giratosi verso il terreno di gioco, però, con un’espressione più incredula che mai, si è reso conto che in realtà l’egiziano aveva sbagliato. Lo stesso Klopp a fine gara ha spiegato: “Non ci ho capito niente, ero convinto che avesse segnato“. In alto il video dell’accaduto.