Al-Nassr, Cristiano Ronaldo è una furia dopo lo 0-0 contro l’Al Feiha (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Cristiano Ronaldo non ha preso affatto bene il pareggio per 0-0 del suo Al-Nassr contro l’Al Feiha. La mancata vittoria rischia infatti di pesare in ottica titolo, con l’Al-Ittihad che ha potuto allungare in vetta a +3. Al di là del risultato, ciò che il portoghese non ha gradito è stato l’atteggiamento della squadra avversaria, che ha perso tempo e interrotto il gioco a più riprese. Come si evince dalle immagini, dopo il fischio finale Cristiano Ronaldo è esploso e si è sfogato contro gli avversari. “Non vuoi giocare! Non vuoi giocare!” ha gridato il portoghese, visibilmente nervoso e amareggiato per l’esito della gara. In alto il video.