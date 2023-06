Lipsia campione in Coppa di Germania: Eintracht Francoforte sconfitto 2-0

Davanti alla bellezza di 74.667 spettatori, tutti riunitisi all’Olympiastadion di Berlino, il Lipsia si è laureato campione nell’edizione 2022/2023 della Coppa di Germania. Decisivo il 2-0 con cui il Francoforte ha dovuto inchinarsi, un match che è stato dominato nel gioco e nelle occasioni del Lipsia, rivelatasi compagine più completa e dalla rosa più qualitativa. Dopo un primo tempo in cui è stata la tensione a farla da padrone, nella ripresa si sono scatenati gli uomini di Mister Rose, i quali sono andati a segno al 71′ con Nkunku e all’85’ con Szoboszlai. Il Lipsia era già qualificato per la Champions League tramite il campionato, dunque a prendersi il posto in Europa League è stato il Bayer Leverkusen (sesto), con il Francoforte (settimo) che potrà consolarsi con la Conference League.