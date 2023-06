Parma-Cagliari, incredibile al Tardini: gol di Bonny convalidato ma la palla non è entrata, il Var ci mette una pezza

Beffa clamorosa per i tifosi del Parma, che al 75′ del match contro il Cagliari erano esplosi di gioia al gol del neo entrato Bonny, che avrebbe significato finale playoff. Il 19enne si era infatti inventato un gran gol battendo con il sinistro Radunovic, tuttavia dalle immagini si era subito visto come la palla non fosse entrata. Inizialmente il gol era stato comunque convalidato, forse su segnalazione dell’assistente, ma Orsato ha aspettato a indicare il centrocampo tanto che la panchina del Parma, entrata in campo per festeggiare, era subito dopo uscita dal terreno di gioco in attesa del responso. Dopo pochi istanti, il Var ha effettivamente appurato che la palla non era entrata e dunque il gioco è ripreso regolarmente, con il punteggio sempre sullo 0-0. Ricordiamo che in Serie B non c’è la goal line technology, bensì la goal line camera, di supporto al VAR per valutare ancor più attentamente le situazioni di gioco dubbie in prossimità della linea di porta