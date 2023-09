Lione, ufficiale: Fabio Grosso nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Lione. Dopo l’esonero di Blanc, il club francese ha subito sondato alcuni tecnici italiani e l’ex terzino e campione del mondo 2006, reduce dalla promozione ottenuta col Frosinone, ha vinto la concorrenza di Gattuso e di altri allenatori. E’ dunque Grosso, che ha già giocato con questa maglia per due anni, il prescelto dell’OL, avventura in Ligue 1 per lui: “L’Olympique Lyonnais è lieta di annunciare la nomina di Fabio Grosso a capo allenatore della squadra professionistica a partire da lunedì 18 settembre. L’ex difensore della Nazionale italiana, Campione del Mondo nel 2006, ha firmato fino al 30 giugno 2024, con la possibilità di prolungare il contratto per un’ulteriore stagione”.