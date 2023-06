Ligue 1, Monaco: esonerato l’allenatore Clement

“L’AS Monaco desidera ringraziare Philippe e il suo staff per il loro incrollabile impegno fin dal primo giorno e augura loro il meglio per il futuro”. Così sul suo sito ufficiale il Monaco ha annunciato l’addio all’allenatore Philippe Clement. Arrivato in panchina a gennaio 2022 ha raggiunto il terzo posto in campionato al termine della stagione mentre in quella successiva la squadra del Principato ha chiuso sesta, mancando la qualificazione alle coppe perdendo in casa contro un Tolosa che non aveva niente da dire al campionato. “Questo finale di stagione conclusosi con una classifica finale al di sotto delle aspettative indicava che si era reso necessario un cambio al vertice della prima squadra”, si continua a leggere sul comunicato. Per la sua successione si fanno i nomi di Matthias Jaissle, attuale tecnico del Salisburgo, e Jesse Marsch, in passato alla guida della squadra austriaca e poi sulle panchine di Lipsia e Leeds.