Napoli-Sampdoria, lacrime per Quagliarella nel riscaldamento dopo il tributo dei tifosi napoletani (VIDEO)

“Vedi Napoli e poi muori” diceva qualcuno in passato per descrivere simbolicamente la malinconia che si aveva quando si lasciava il capoluogo campano. Proprio la malinconia è stata il sentimento più lampante che si poteva scorgere negli occhi di Fabio Quagliarella che, nella sua ultima uscita con la maglia della Sampdoria, è stato tributato dai tifosi napoletani per la sua fede ed appartenenza alla città. Nel video, postato dalla Lega di Serie A, si vede tutta l’emozione dell’attaccante campano.

Once from Napoli, always from Napoli. Fabio Quagliarella: LEGEND pic.twitter.com/uEH4xenpsW — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023