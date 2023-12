Ligue 1, Lione: David Friio nuovo direttore sportivo

Dopo l’esonero di ieri di Fabio Grosso, è tempo di nuovi cambiamenti in casa Lione. Nella giornata di oggi è stato infatti nominato come nuovo direttore sportivo David Friio, a cui spetterà il compito di trovare il nuovo allenatore. Il nuovo ds ha lavorato per quasi un decennio con il Manchester United, per poi tornare nel 2020 in Francia all’Olympique Marsiglia. Questo il comunicato del’OL: “David Friio entra in carica con la missione iniziale di nominare il prossimo allenatore della squadra, dopo il periodo ad interim attualmente ricoperto da Pierre Sage. Friio sarà strettamente coinvolto nella squadra professionistica, svolgendo un ruolo essenziale nel coordinamento di tutte le attività calcistiche in collaborazione con il presidente John Textor e Matthieu Louis-Jean, responsabile del reclutamento“.