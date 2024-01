Ligue 1, il Psg batte il Lens 2-0. Donnarumma para un rigore dopo 5 minuti

Il Psg batte 2-0 il Lens in trasferta e allunga a +8 sul Nizza, battuto ieri dal Rennes. La partita della diciottesima giornata di Ligue 1 però ha rischiato di partire malissimo per i parigini, costretti a fare affidamento sui guantoni di Donnarumma dopo appena sei minuti di gioco. Pereira entra infatti in ritardo su Wahi e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Frankowski: il suo tiro è centrale, il portiere italiano rimane fermo e respinge il tiro. Il match cambia radicalmente. L’episodio del rigore sveglia il Psg che al 30′ sblocca il risultato. Mbappè punta l’area centralmente e imbuca per Barcola che controlla col sinistro e col destro realizza l’1-0. Al 47′ il Lens resta in 10. Barcola sfoggia una serpentina al limite dell’area, ma viene steso da Gradit. Il var richiama l’arbitro che lascia il giallo in tasca ed estrae il rosso. Secondo tempo di gestione per gli uomini di Luis Enrique e all’89’ c’è spazio anche per la gioia di Mbappè che chiude una ripartenza con un diagonale letale.

Negli altri risultati, spicca la sconfitta del Lione che dopo tre vittorie consecutive perde 3-1 contro il Le Havre in 9 uomini. Netta vittoria del Lille che travolge 3-0 il Lorient. Il Brest supera 2-0 il Montpellier, mentre il Tolosa ha espugnato il campo del Metz col risultato di 1-0. Sconfitta in 10 uomini per il Nantes che in casa cade contro il Clermont col punteggio di 2-1.