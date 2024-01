Ligue 1 2023/24: Psg fermato dal Brest, tra i tanti pareggi vince solo il Lens

Arrivano ben cinque pareggi nella domenica del 19esimo turno di Ligue 1. Spicca quello del Psg, che avanti 2-0 si fa rimontare dal Brest. Asensio e Kolo Muani mandano sul doppio vantaggio la squadra di Luis Enrique sul finire del primo tempo, ma nella ripresa arriva la reazione dei biancorossi. Prima Camara accorcia le distanze al 55′, poi Pereira Lage trova l’insperato gol del definitivo 2-2 al minuto 80. Rimangono dunque invariate le posizioni in classifica, con i parigini in testa con 44 punti e il Brest terzo a 35. Pareggia anche il Lille, che nell’anticipo delle 13.00 non va oltre lo 0-0 sul campo del Montpellier e rimane così quinto in classifica a 32 punti. L’unica vittoria del giorno la firma il Lens, che vince 2-0 sul campo del Tolosa. Pereira da Costa e Diouf firmano il successo dei rosso oro, che provano ad avvicinare la zona Europa.

Pareggio a reti bianche anche tra Reims e Nantes, mentre finisce 1-1 tra Clermont e Strasburgo. Gli ospiti passano al 34′ grazie a Sahi, ma a inizio ripresa arriva il pari di Nicholson, che avvicina i padroni di casa alla zona play-out. Grande spettacolo infine tra Lorient e Le Havre: finisce 3-3, con i padroni di casa che si fanno rimontare nel finale. A passare in vantaggio è il Le Havre grazie al rigore di Sabbi al 15′, ma gli arancioneri reagiscono e trovano prima l’1-1 con Louza e poi il gol del vantaggio con Kari a inizio ripresa. Nel finale succede di tutto: all’85’ Andre Ayew, appena rientrato dalla fallimentare Coppa d’Africa con il Ghana, trova il gol del 2-2, ma al secondo minuto di recupero Bamba fa 3-2 per il Lorient. Sembra finita, ma al 94′ ancora Ayew fa 3-3 e regala un punto ai suoi.