Ligue 1 2023/24: Monaco a valanga, pareggio tra Brest e Nantes

Dopo le vittorie di Lens e Montpellier di ieri, prosegue la 32esima giornata di Ligue 1 con le gare del sabato. Il Monaco ha messo una seria ipoteca sul secondo posto grazie al 4-1 rifilato al Clermont: decisiva la doppietta di Ben Yedder e le reti di Minamino ed Embolo, mentre gli ospiti avevano momentaneamente pareggiato grazie a Cham-Saracevic. A blindare il secondo posto dei monegaschi è anche il pareggio interno 0-0 del Brest contro il Nantes, che porta a 4 le lunghezze di vantaggio della squadra di Hutter. I biancorossi non riescono a trovare la brillantezza della settimana scorsa, che gli aveva consentito di rimontare e vincere sul campo del Rennes con un pirotecnico 5-4.

Vittoria anche per il Rennes, che prosegue così la sua disperata rincorsa verso un posto in Europa, distante ora 4 punti a due gare dal termine. I rossoneri si sono imposti 2-3 in rimonta sul campo del Metz, che si era portato in vantaggio prima con Mikautadze e poi nuovamente con Diallo dopo il pareggio di Gouiri. Nella ripresa però il solito Bourigeaud dal dischetto ha firmato la nuova parità, prima del gol vittoria nel recupero di Kalimuendo. Successo anche per il Le Havre, che stende 3-1 lo Strasburgo grazie alla doppietta di Kechta e alla rete di André Ayew, mentre è di Guilbert la rete degli ospiti. Per i padroni di casa sono tre punti fondamentali in chiave salvezza, dal momento che sono diventate tre le lunghezze di vantaggio sul Metz terzultimo.