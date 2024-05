LIVE – Verona-Milano: gara-1 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Verona-Milano, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Comincia la post season della serie cadetta, alla ricerca di un posto nella massima serie del prossimo anno, per queste due formazioni che sono inserite nel Tabellone Argento. In particolare, gli scaligeri sono stati protagonisti di un’appassionante lotta per il secondo posto nel Tabellone Rosso, chiuso infine al quarto posto, mentre l’Urania ha concluso la stagione regolare con la quinta piazza nel Tabellone Verde. Si tratta, quindi, in base ai piazzamenti finali, di una delle serie più attese in quanto a equilibrio dei valori. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 4 maggio, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

VERONA-MILANO

