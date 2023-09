Ligue 1 2023/24: il Lens si impone di misura, 1-0 sullo Strasburgo

Vittoria di misura per il Lens che si impone in casa dello Strasburgo che frena per la terza volta in questa stagione. Secondo successo invece per la formazione di Haise che sale a quota 7. Sono gli ospiti appunto a sbloccare il risultato al 16’, con la rete messa a segno da Wahi che si mette alle spalle gli avversari e dal limite calcia meravigliosamente sulla sinistra. Nessuna occasione per Sels che non ci sarebbe mai arrivato. Niente da fare per i padroni di casa che non riescono a recuperare lo svantaggio, termina 1-0.