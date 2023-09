Balotelli: “Kvaratskhelia tra i migliori, ma Nasri era un’altra cosa”

Mario Balotelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it nella trasmissione ‘Vox To Box’ parlando del Napoli e della sua formazione: “Kvaratskhelia è uno dei più forti attaccanti che c’è in Serie A, ma anche a livello mondiale. Nasri, però, era un’altra cosa. Era un vero fenomeno, io ci ho giocato insieme. Aveva gli occhi anche sotto i piedi, una tecnica impressionante. Può arrivare allo stesso livello. Secondo me uno che non gioca a calcio non si rende conto di quanto siano forti alcuni calciatori”.