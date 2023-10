Ligue 1 2023/2024, il Psg torna a vincere: Rennes battuto. Pareggiano Brest e Lione

Il Paris Saint-Germain torna a vincere nell’ottava giornata della Ligue 1 2023/2024 e si rilancia in classifica. Trasferta vittoriosa per gli uomini di Luis Enrique, che si sono imposti per 3-1 sul campo del Rennes. Vitinha e Hakimi portano i parigini avanti 2-0 nel primo tempo, nella ripresa i padroni di casa riaprono la contesa con la rete di Gouiri ma alla fine ci pensa Kolo Muani a firmare il gol del 3-1 che consente al Psg di portarsi al terzo posto insieme al Brest, oggi fermato sull’1-1 dal Tolosa. Classifica ancora cortissima, con Monaco, Nizza, Psg, Brest e Reims racchiusi in soli cinque punti.

Nelle parti meno nobili della classifica invece prosegue il calvario del Lione, una grande decaduta e ancora a secco di vittorie in questo campionato. Oggi è arrivato un rocambolesco 3-3 in casa con il Lorient, in un match che ha visto continui cambi di fronte. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti, poi il Lione capace di calare il tris prima dell’intervallo con Nuamah e la doppietta di Lacazette per poi subire la rimonta nel secondo tempo. Appena tre punti raccolti e penultimo posto in classifica, una situazione tutt’altro che idilliaca alla sosta di ottobre. Una giornata di campionato purtroppo rovinata da quanto accaduto in Montpellier-Clermont, partita sospesa in pieno recupero per il fumogeno scoppiato accanto al portiere ospite Diaw.