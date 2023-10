Montpellier-Clermont interrotta nel finale: Diaw colpito da un petardo

Succede di tutto nel finale di Montpellier-Clermont, match valevole per l’ottava giornata della Ligue 1 2023/2024. Sul punteggio di 4-2 per i padroni di casa e con la partita ormai praticamente chiusa arriva il fattaccio: il portiere ospite Mory Diaw è stato colpito da un petardo e si è accasciato immediatamente a terra. I soccorsi sono prontamente intervenuti e hanno trasportato il portiere in barella fuori dal campo, l’arbitro ha rimandato i giocatori negli spogliatoi interrompendo momentaneamente la partita.