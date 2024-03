Ligue 1 2023/2024, il Psg non va oltre lo 0-0 col Monaco. Mbappè sostituito all’intervallo

Il Psg non va oltre lo 0-0 in trasferta contro il Monaco nella ventiquattresima giornata di Ligue 1. Secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Luis Enrique, dopo l’1-1 col Rennes, a quattro giorni dal match di ritorno agli ottavi di Champions League contro la Real Sociedad. Proprio in vista della gara di Anoeta, il tecnico dei parigini deve fare i conti con l’infortunio di Asensio, costretto a lasciare il posto a Barcola al 35′. All’intervallo un altro cambio obbligato. Ad uscire è Kylian Mbappè, che nella prima frazione di gioco aveva subìto un colpo alla caviglia da Maripan. Luis Enrique non rischia e, come spiega L’Equipe, il fuoriclasse è tornato in tribuna sorridente, firmando autografi e tranquillizzando i tifosi circa le sue condizioni. Con Kolo Muani in campo, la situazione in zona rete non cambia. Il Psg controlla il gioco col 69% di possesso palla, ma la situazione delle conclusioni è in equilibrio: 14 a testa, 6 in porta per il Monaco, uno in meno del Psg. Alla fine le due squadre si accontentano di un punto a testa. Il Psg sale a 55 punti, il Monaco è terzo a 42.