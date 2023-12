Ligue 1 2023/2024, il Marsiglia vince ancora: Lione travolto 3-0 nel recupero

Terza vittoria consecutiva per il Marsiglia, che nel recupero della decima giornata della Ligue 1 2023/2024 ha battuto con un netto 3-0 il Lione nel match che in Francia viene chiamato anche “Olympico”. La partita si sarebbe dovuta originariamente giocare a fine ottobre, ma era stata rinviata per il vergognoso attacco al bus del Lione con l’allora tecnico dell’OL Fabio Grosso che era stato addirittura colpito e ferito riportando la necessità di 13 punti di sutura. Stavolta la sfida è potuta andare in scena regolarmente, confermando la stagione nera dell’OL che dopo gli esoneri di Blanc e appunto Grosso continua a non trovare una quadra: l’ultimo posto è sempre più solitario e lo spettro della retrocessione si inizia ad avvicinare.

La cronaca – La partita inizia con un buon equilibrio, ma ben presto il Marsiglia inizia a spingere e mettere sotto pressione una squadra in evidente crisi di risultati ma anche priva di una serenità mentale. Al 21′ l’OM passa in vantaggio con Vitinha, che chiude sotto porta una bella azione corale tornando al gol in campionato per la prima volta da agosto. Il Lione protesta per un intervento di Ounahi a inizio azione, ma il Var non interviene e la rete viene così convalidata. Passano quattro minuti ed è già 2-0: un ispiratissimo Aubameyang pennella il cross per Murillo, che di testa trafigge un incolpevole Lopes per il raddoppio degli uomini di Gattuso già prima della mezz’ora del primo tempo.

Nella ripresa il Marsiglia chiude subito i conti al 56′ con il gol del 3-0, che porta la firma del “solito” Pierre-Emerick Aubameyang. Stavolta è Vitinha a ricambiare l’assist, chiudendo la combinazione in maniera perfetta. Ben presto l’ultima mezz’ora diventa così pura gestione per l’OM, che si rilancia nella corsa verso un posto in Europa agganciando l’ottava posizione in una classifica ancora molto corta.