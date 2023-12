Episodio da moviola in Fiorentina-Parma: fallo di mani di Osorio, abbastanza netto ma difficile da vedere direttamente in campo e calcio di rigore concesso dopo revisione Var da parte di Marinelli, che non può che concedere il penalty. Nessuna protesta e dal dischetto Sottil trasforma per il pareggio 2-2 che ridà speranze concrete ai toscani.