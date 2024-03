Ligue 1 2023/2024, il Brest non si ferma ed è sempre più secondo. Cade il Nizza

La domenica della ventiquattresima giornata della Ligue 1 2023/2024 vede proseguire il sogno in altissima classifica del Brest, che batte 1-0 il Le Havre grazie al gol di Lees-Melou al 34′ del primo tempo e rafforza così il secondo posto portandosi a -9 dal PSG capolista ma anche a +4 sul terzo posto del Monaco. Prosegue invece la crisi del Nizza, che ha raccolto appena due punti nelle ultime cinque giornate e mette a rischio il proprio piazzamento europeo: rimonta vincente del Tolosa, che supera i rossoneri per 2-1 con due reti in quattro minuti firmate da Dallinga e Gboho e conquista tre punti forse determinanti per la salvezza.

Buon pareggio per il Montpellier, che rimane in zona retrocessione ma ferma lo Strasburgo sul 2-2 riuscendo a muovere la classifica. Prova a rilanciarsi anche il Metz penultimo, con la vittoria per 2-0 sul campo del Nantes. Si interrompe invece la striscia di vittorie del Lione, che dopo essersi tirato fuori dalla zone bassissime della classifica incappa in un pesante 0-3 contro il Lens che invece sale in quinta posizione e prova a sognare anche la zona Champions.