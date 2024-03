Basket, Serie A2 2023/2024: Bologna vince a Vigevano, bene anche Forlì e Trapani

La vittoria della Flats Service Fortitudo Bologna per 80-72 sul campo dell’Elachem Vigevano chiude la quarta giornata della fase a orologio della Serie A2 2023/2024 di basket maschile. La squadra pavese inizia bene (12-7 nel primo quarto, 36-33 a metà partita), ma alla distanza emerge la forza della Fortitudo. Sconfitta anche l’Acqua S. Bernardo Cantù, superata in casa dalla RivieraBanca Basket Rimini (83-84), mentre non cade davanti al proprio pubblico la Trapani Shark, che ha sconfitto l’UCC Assigeco Piacenza 74-67. Successi in trasferta invece per la Tezenis Verona (80-79 contro la Novipiù Monferrato) e l’Unieuro Forlì (81-79 contro la Luiss Roma).

Bene anche la Reale Mutua Torino e la Real Sebastiani Rieti, che battono rispettivamente la Sella Cento (76-60) e la HDL Nardò Basket (77-46) sul proprio campo. La Pallacanestro Trieste cade invece sul campo della Benacquista Assicurazioni Latina, mentre trionfano in trasferta la UEB Gesteco Cividale (86-72 contro la Ferraroni Juvi Cremona) e l’Umana Chiusi (69-68 contro la Gruppo Mascio Treviglio). Nella giornata di sabato 2 marzo, invece, l’Apu Old Wild West Udine si è imposta sul campo della Moncada Energy Agrigento (82-70) e la Wegreenit Urania Milano ha superato l’Agribertocchi Orzinuovi per 82-75.

