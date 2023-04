Ligue 1 2022/23: Mbappé trascina il Psg, 2-1 sul campo dell’Angers

Il Paris Saint Germain firma la 24esima vittoria stagionale, termina 0-2 la sfida sul campo dell’Angers nella 32esima giornata di Ligue 1 2022/23. I parigini proseguono la corsa al titolo, staccando il Marsiglia secondo, per ben 11 punti. I padroni di casa invece restano in ultima posizione con 14 punti e la retrocessione ormai quasi certa.

La formazione di Galtier si porta su un doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco. A timbrare le marcature è Mbappé con doppietta: il francese sblocca il risultato al nono minuto di gioco ricevendo bene da Bernat, all’attaccante non resta che insaccare il pallone in rete, a due passi dalla porta. E’ il 26esimo quando i padroni di casa vanno sotto di 2-0: Mbappé aggancia il preciso filtrante Messi e lascia partire una sassata dal limite che si insacca all’angolino basso di destra. Nella seconda frazione poche occasioni, ma è Bernardoni al 74esimo, a vietare la terza rete all’attaccante numero 7, con una grande parata. Poi sul finale lo spunto bianconero: all’88esimo Thioub lascia partire un rasoterra imprendibile per Donnarumma e accorcia le distanze. Rete resa vana al fischio finale, termina 1-2 al Raymond-Kopa.