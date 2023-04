Serie B 2022/2023: succede di tutto al Granillo, il Brescia si impone per 2-1 sulla Reggina

Non se le mandano a dire, Reggina e Brescia: sfida a viso aperto al Granillo. Termina 1-2 la sfida valevole per la 34esima giornata di Serie B 2022/23. Gli ospiti guadagnano tre punti fondamentali in ottica salvezza, pur restando in 17esima posizione a quota 35. Granata che invece incassano la quindicesima sconfitta stagionale e stallano all’ultimo posto della zona playoff con 46 punti.

Un bel primo tempo tra le due formazioni all’insegna del buon calcio: le due formazioni costruiscono e spingono, ma sono solo gli ospiti a trovare il vantaggio. Dopo l’occasione con il colpo di testa di Bisoli all’ottavo minuto, la rete arriva solo due minuti più tardi: Cross in area, Mangraviti ci arriva in qualche modo col il mancino, firmando l’1-0. La prima frazione prosegue con innumerevoli occasioni, i granata sul finale sfiorano anche la rete del pareggio. Menez raccoglie al limite e crossa al centro dell’area, nessun compagno riesce però nella deviazione a due passi dalla porta. La ripresa non delude per aspettative, subito una doppia occasione clamorosa per la Reggina, il pallone sembra varcare la linea della porta dopo una doppia conclusione, ma il Var dice di no e il match prosegue. Al 72esimo arriva il doppio allungo per il Brescia: cross dalla bandierina, Bisoli di testa, Rodriguez insacca a due passi dalla porta. E’ poi il neo entrato Bouah a riaprire le speranze dei padroni di casa con la rete messa a segno al 76esimo. Nei minuti finali gli animi si infuocano, fioccano cartellini nelle rispettive panchine e in campo è Andrenacci a decidere la sorte della sfida. Il portiere classe ’95 effettua una parata incredibile sul colpo di testa di Pierozzi, a due passi dalla linea della porta. Termina 1-3 la sfida del Granillo.