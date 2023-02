Ligue 1 2022/2023: vincono Psg e Marsiglia, cade il Lens contro il Nizza

Si è giocato il turno infrasettimanale valido per la 21ª giornata di Ligue 1 2022/2023. Nelle zone alte di classifica vincono tutte tranne il Lens che cade in casa contro un Nizza in netta ripresa dopo il cambio di guida tecnica. Decisivo il gol di Laborde al 57′. Il Marsiglia continua la sua grande stagione vincendo 2-0 in casa del Nantes, prossimo avversario in Europa League della Juventus. Torna a vincere il Psg dopo il pareggio casalingo con il Reims e lo fa contro il Montpellier 3-1. Decidono l’incontro le reti di Fabian Ruiz e Messi che trascinano la squadra di Galtier nonostante il rigore sbagliato da Mbappé nel primo tempo. Preoccupazione per il club parigino che ha visto uscire per infortunio proprio la stella francese e anche Sergio Ramos. Vincono anche Monaco e Rennes che battono rispettivamente Auxerre e Strasburgo avvicinandosi al terzo posto occupato dal Lens. Negli altri match della serata vince ancora il Reims che continua la risalita in classifica battendo il Lorient 4-2. Bene anche Tolosa e Ajaccio che battono Troyes e Angers. Delusioni di giornata Lille e Lione che pareggiano 0-0 contro Clermont e Brest.

Per quanto riguarda la classifica il Psg sale a 51 punti e aumenta il vantaggio sulle inseguitrici staccando il Lens, fermo a 45. Prima delle inseguitrici diventa il Marsiglia che vola a 46 punti. Seguono le prime tre Monaco e Rennes che salgono a 41 e 40 punti in piena zona coppe. Il Lille aggancia il Lorient in sesta posizione a 35 punti. In zona retrocessione la situazione resta invariata con il solo Ajaccio che riesce a trovare la vittoria salendo a 18 punti a -1 dal Troyes, 16° e al momento salvo. Le ultime tre posizioni restano di Strasburgo, Auxerre e Angers.