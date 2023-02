Liga 2022/2023: il Barcellona passa in casa del Betis, al Benito Villamarin finisce 1-2

Vittoria di misura per il Barcellona in casa del Betis per il match valido per la diciassettesima giornata della Liga 2022/2023. I blaugrana si impongono per 1-2 infatti. Il match si sblocca direttamente nel secondo tempo, grazie al gol di Raphinha, che sfrutta l’assist di Alex Balde. Al minuto 80′ raddoppia Lewandowski, servito da Araujo. Nel finale Koundé insacca nella sua stessa porta, ma non basta: tra Betis e Barcellona finisce 1-2. Uomini di Xavi sempre più primi. Betis che scende al sesto posto.