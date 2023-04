Ligue 1 2022/2023: torna a vincere il Marsiglia, 3-1 in casa sul Troyes

Il Marsiglia batte 3-0 il Troyes nella 31ª giornata di Ligue 1 2022/2023. Decidono il match la doppietta di Vitinha, prima al 2′ e poi al 64′, e il gol dell’ex Roma Under al 40′. Marsiglia che sale a 64 punti in seconda posizione approfittando della vittoria del Psg sul Lens che lascia i giallorossi fermi a 63 punti in 3ª posizione. Nelle altre partite della giornata il Lille vince 2-1 in rimonta contro il Montpellier e trova la terza vittoria in quattro partite. I ragazzi di Fonseca si issano al 5° posto a 55 punti in piena zona coppe europee. Montpellier resta fermo a 37 punti. Perde il Nizza che continua il momento di difficoltà e cade in casa del Brest allontanandosi dal settimo posto rimanendo fermo a 45 punti. Brest che esce dalla zona retrocessione e sale a 31 punti in 16ª posizione a +2 sullo Strasburgo che ha battuto 3-1 in casa l’Ajaccio. Il Monaco batte 3-1 il Lorient e vince per la terza volta nelle ultime quattro gare consolidando il 4° posto a 61 punti a -3 dal Lens terzo. L‘Auxerre batte il Nantes nello scontro salvezza e scavalca proprio i gialloverdi, fermi a 31 punti, salendo a 32 punti in 14ª posizione.