Highlights Bologna-Trento 96-80, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Gli highlights di Bologna-Trento 96-80, match della Serie A 2022/2023 di basket. Troppo forte questo Bologna per far sì che Trento potesse impensierirlo. Dopo un periodo complicato la Virtus Bologna raccoglie un’importante vittoria guidata dai suoi uomini chiave come Hackett, Bellinelli e Shengelia. Finisce 96 ad 80 un match controllato da Bologna dall’inizio alla fine. Questi i momenti salienti dell’incontro.