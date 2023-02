Ligue 1 2022/2023, il Psg cade a Monaco: decisiva la doppietta di Ben Yedder

Sconfitta pesante per il Paris Saint-Germain, che nella ventitreesima giornata della Ligue 1 2022/2023 è stato sconfitto al “Louis II” dal Monaco con il punteggio di 3-1. Troppe disattenzioni difensive per la capolista, sicuramente condizionata anche dalle assenze di Messi e Mbappé oltre al virus gastrointestinale che ha provocato ulteriori cambi dell’ultim’ora per il tecnico Galtier. Il tutto con l’appuntamento di martedì contro il Bayern Monaco che si staglia all’orizzonte. Con questo risultato il Monaco sale in seconda posizione a -7 dal Psg, ma il Marsiglia battendo il Clermont in serata potrebbe portarsi a -5 dai parigini.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Partita che è iniziata subito in salita per il Psg, già in svantaggio al 4′: disattenzione da rimessa laterale, una serie di batti e ribatti in area premiano Golovin che tutto solo davanti a Donnarumma fa 1-0. Al 18′ è già 2-0, perchè Bitshiabu commette una leggerezza colossale facendosi soffiare il pallone da Ben Yedder che con scaltrezza beffa il difensore e in diagonale firma il raddoppio. Con il passare dei minuti arriva la reazione del Psg, che accorcia le distanze al 39′ con Zaire-Emery. Nel recupero del primo tempo però la difesa ospite continua a fare acqua da tutte le parti, così Ben Yedder viene lanciato a tu per tu con Donnarumma e firma la doppietta che vale il 3-1. Nel secondo tempo il Psg prova a reagire, ma il Monaco si chiude con diligenza e riesce a mantenere il prezioso risultato fino al fischio finale.