Highlights e gol Monaco-Psg 3-1, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 55

Il video con gli highlights di Monaco-Psg 3-1, match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2022/2023. Allo stadio “Louis II” la capolista cade malamente, con tante assenze e la testa forse già anche all’ottavo di Champions in programma martedì contro il Bayern Monaco. La doppietta di Ben Yedder stende Donnarumma e compagni, orfani di Messi e Mbappé, e potrebbe consentire al Marsiglia di tornare a -5 scavalcando proprio il Monaco al secondo posto in classifica.

