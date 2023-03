Ligue 1 2022/2023, Mbappé tira fuori dai guai il Psg: il suo gol al 91′ stende il Brest

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, il Psg vince ma non convince. Nel match della 27^ giornata di Ligue 1 2022/2023 contro il Brest, a un certo punto il pareggio sembrava ormai scritto. La squadra di casa aveva infatti risposto all’iniziale vantaggio di Soler con la rete di Honorat, inchiodando il punteggio sull’1-1 all’intervallo e fino al 90′. A salvare la squadra di Galtier ci ha pensato il solito Kylian Mbappé, che al 91′ è stato servito da Messi e, dopo aver scartato il portiere, ha depositato la palla in rete. Successo importante per i parigini sia a livello psicologico che in termini di classifica. Il Marsiglia, secondo in classifica, è distante ora ben 11 punti (ma con una partita in meno) e avrà bisogno di un miracolo per ricucire il gap.

