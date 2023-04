Ligue 1 2022/2023: il Lione vince in casa dello Strasburgo e si avvicina al Lille

Il Lione vince 2-1 in casa dello Strasburgo nell’anticipo della 33ª giornata di Ligue 1 2022/2023. Succede tutto nel primo tempo al de la Meinau con la squadra di Blanc che va sotto con il gol di Sanson al 15′ ma riesce a rimontare con le reti di Lukeba e Caqueret tra il 32′ e il 36′. Nel secondo tempo il Lione regge e torna alla vittoria dopo lo stop casalingo contro il Marsiglia. In classifica Lacazette e compagni agganciano il Rennes a 53 punti in 6ª posizione e si avvicinano al Lille, a 56 punti e con un match abbordabile contro l’Ajaccio in programma domani alle 17.