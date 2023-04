Liga, il Real Sociedad passa sul campo dell’Osasuna: decidono l’autogol di Herrera e Kubo

Il Real Sociedad si gode il quarto posto in classifica che significherebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Nella sfida fra sorprese contro l’Osasuna, il club di Sociedad si è dimostrato rapace e concreto a cogliere le poche occasioni da gol capitate nella partita. In un match del tutto bloccato, il Real Sociedad è riuscito a passare avanti nella prima frazione con un’autogol da parte del portiere Herrera che non riesce a trattenere un tiro verso la porta. Da quel momento in poi il Real Sociedad inizia a gestire il vantaggio e da squadra molto quadrata a portare il match nel finale di partita sulla minima distanza.

L’Osasuna negli ultimi minuti prova a riprendere la partita più con il cuore che con la logica. Ma è ancora il Real Sociedad a colpire nel finale di partita: al 90esimo appena scoccato Kubo riceve un bellissimo passaggio in area e tenendo il pallone basso insacca all’angolino di destra, il definitivo 0-2. Vittoria preziosissima per il Real Sociedad che si porta a più otto lunghezze dal Villarreal quinto in classifica. L’Osasuna ferma la sua rincora, rimanendo all’ottavo posto dietro ad Athletic Bilbao e Betis.