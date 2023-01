Liga, Gattuso via dal Valencia: annunciata la rescissione consensuale

Si separano le strade del Valencia e di Gennaro Gattuso. Ad annunciarlo, lo stesso club spagnolo con un comunicato diffuso tramite i suoi canali ufficiali, in cui rende nota la separazione consensuale tra le parti. La decisione giunge dopo quattro partite in cui è arrivato solamente un punto e con la quattordicesima posizione in classifica, e ad appena tre giorni dalla sfida di Liga che vede il Valencia contrapposto al Real Madrid secondo.

Di seguito il comunicato: “Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF. La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di “Voro” González”.