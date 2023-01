Roma, si ferma Spinazzola: lesione al flessore, almeno due settimane di stop

Arrivano brutte notizie in casa Roma. Leonardo Spinazzola, uscito per un problema fisico durante il match in casa del Napoli, si è sottoposto a esami strumentali di accertamento, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Previsto uno stop minimo di 15 giorni. Falso allarme, invece, per Nemanja Matic e Tammy Abraham: le loro condizioni non hanno reso necessario lo svolgimento di altri esami.