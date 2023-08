Liga 2023/2024, secondo successo del Barcellona: pirotecnico 4-3 in casa del Villarreal

Il Barcellona, dopo la falsa partenza, centra la sua seconda vittoria consecutiva contro il Villarreal nel match valevole per la terza giornata di Liga 2023/2024: decisive le reti realizzate da Gavi, Frankie De Jong, Ferran Torres e Robert Lewandowski, che rendono vane le reti di Foyth, Sorloth e Baena. In virtù di questo successo gli uomini guidati da Xavi salgono a 7 punti in classifica ed inseguono il Real Madrid a punteggio pieno, mentre il sottomarino giallo resta a metà classifica a quota 3.

Ottimo avvio di partita da parte del Barcellona, che va in vantaggio dopo 12′ con Gavi e tre minuti più tardi raddoppia con De Jong. Al 26′ ci pensa Foyth a riaprire la contesa, mentre Sorloth a pochi minuti dall’intervallo firma il gol del pareggio. Nella ripresa Baean realizza la rete del sorpasso del Villarrel, ma nell’arco di tre minuti, tral il 68′ e il 71′, il Barca ribalta nuovamente tutto in proprio favore grazie a Ferran Torres e Robert Lewandoski, portando così a casa un sofferto successo.