Bundesliga 2023/24: Kane trascina il Bayern, 3-1 sull’Augusta. Pareggio tra Magonza e Francoforte

Seconda giornata di Bundesliga 2023/24: successo per il Bayern Monaco che si impone sull’Augusta. Primo vantaggio fortunoso per i bavaresi che si ritrovano sopra nel punteggio al 32esimo, grazie all’autogol di Uduokhai. L’allungo arriva invece solo otto minuti dopo, rigore concesso alla formazione di Tuchel che va dal dischetto con Kane: l’inglese non sbaglia, mirando sotto la traversa. A mettere il sigillo sul match è ancora l’attaccante numero 9 che firma doppietta e vittoria con un rasoterra dalla distanza. Vana la rete sul finale per gli ospiti insaccata da Beljo. Termina 3-1 all’Allianz Arena.

Magonza e Francoforte firmano il primo pareggio stagionale. E’ il 25esimo quando i padroni di casa passano in vantaggio con il colpo di testa messo a segno da Lee. Il pari arriva sul finale di gara, la formazione di Svensson si fa beffare nel mezzo del recupero dal gol di Marmoush, arrivato con una conclusione centrale, dopo l’assist in area di Ebimbe. Termina 1-1 al Mewa Arena.